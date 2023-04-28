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Дома с бассейном в Абхазия, Грузия

Тбилиси
217
Аджарская Автономная Республика
57
Батуми
13
Нижняя Карталиния
1
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Дом 7 спален в Батуми, Грузия
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Дом 5 спален в Ахалцкаро, Грузия
Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
Дом 5 спален в Деревня Дигоми, Грузия
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат 850 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
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Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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