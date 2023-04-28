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Дома с видом на море в Абхазия, Грузия

Тбилиси
217
Аджарская Автономная Республика
57
Батуми
13
Нижняя Карталиния
1
15 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 317,272
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальни в Батуми, Грузия
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 204 м² Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,535
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 226,623
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 226,623
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 226,623
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,550
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 199,881
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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