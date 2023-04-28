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18 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 4
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 317,272
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
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Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 240,220
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 2
€ 130,535
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 235,688
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 3
€ 177,446
Wyndham Grand Riviera Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии Комплекс элитных т…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 131,985
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 188,550
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 3
€ 199,881
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
375 м²
Количество этажей 3
€ 498,570
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
Дом 6 спален
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
585 м²
Количество этажей 3
€ 507,635
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
Дом 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 113,311
2 -этажный 160 кв.м. новый частный дом на продажу в Бетании, на улице Тамар Мепе, комнаты 4,…
Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия
с видом на море
с бассейном
недорогая
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