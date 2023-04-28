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283 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
390 м²
Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
145 м²
€ 235,688
Villa Park - Ваша частная вилла на берегу Черного моря. 250 метров до моря. …
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 154,103
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
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Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 180,392
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. Городской ком…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
87 м²
€ 149,843
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
317 м²
€ 301,726
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
284 м²
€ 269,935
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
207 м²
€ 244,753
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выпо…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 345,709
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
1/3 Этаж
€ 292,003
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
1/3 Этаж
€ 292,773
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 296,957
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 238,373
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 224,187
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 220,205
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
239 м²
3/3 Этаж
€ 361,690
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
241 м²
3/3 Этаж
€ 363,050
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
3/3 Этаж
€ 354,891
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
282 м²
3/3 Этаж
€ 421,518
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 416,433
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/4 Этаж
€ 82,453
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/4 Этаж
€ 87,960
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
3/4 Этаж
€ 100,144
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/4 Этаж
€ 68,112
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
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