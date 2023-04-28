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Дома в Абхазия, Грузия

Тбилиси
217
Аджарская Автономная Республика
57
Батуми
13
Нижняя Карталиния
1
283 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 390 м² Количество этажей 2
€ 543,895
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 145 м²
€ 235,688
Villa Park - Ваша частная вилла на берегу Черного моря.   250 метров до моря. …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 362,810
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 154,103
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 180,392
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской ком…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,298
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 87 м²
€ 149,843
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 317 м²
€ 301,726
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м²
€ 269,935
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 244,753
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми.   Дизайн домов может быть выпо…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 345,709
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,598
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,003
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,773
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 296,957
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 238,373
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 224,187
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 220,205
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 361,690
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 363,050
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 354,891
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 421,518
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 416,433
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/4 Этаж
€ 82,453
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/4 Этаж
€ 87,960
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 3/4 Этаж
€ 100,144
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 68,112
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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