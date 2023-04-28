Квартира 3 спальни Тбилиси, Грузия 7 Количество комнат 2 ванных комнат 380 м² 8/9 Этаж

€ 208,493

7 - 350 кв.м. квартира (пентхаус) на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, на 8 и 9 этажах, 3 с…