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Коттеджи в Абхазия, Грузия

Тбилиси
2
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 235,688
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Коттедж 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 2 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 122,376
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 120м2 комфорт+ класса в…
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Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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