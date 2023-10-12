ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Грузия
Абхазия
Кондоминиумы
Кондо с видом на море в Абхазия, Грузия
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
1
1
27 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в самом сердце Грузии - месте, где мечты становятся …
€37,329
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
8
1
90 м²
Описание: 4-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, на Пекин…
€70,254
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
6
2
277 м²
Описание: 2-х этажное + подвальное независимое здание на продажу в Чугурети, на улице Цинамд…
€146,166
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
26 м²
16/55
Апартаменты в многофункциональном гостиничном комплекс ORBI CITY ORBI CITY расположен на п…
€47,150
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Тбилиси, Грузия
3
1
60 м²
1/3
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Сололаки, недалеко …
€75,440
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
3
1
62 м²
5/5
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 62м2 в новостройке в непосредстве…
€68,839
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 2 спальни с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
3
1
61 м²
4/5
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Сабуртало, Джикия,…
€46,207
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
10/13
ЖК Живописный Novotel. ОДНА СПАЛЬНЯ. ПРЯМОЙ ВИД НА МОРЕ! ПАНОРАМА! Гостиничные номер…
€60,241
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Батуми, Грузия
3
1
90 м²
4
Жилой комплекс Rhodus состоит из двух корпусов. Балкон в каждой квартире. Виды: н…
€48,484
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси, Грузия
2
1
48 м²
3/5
Экслюзивное предложение! Продается квартира в новостройке комфорт-класса в пешей доступности…
€92,414
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
2
1
47 м²
Центр / ул.С.Химшиашвили / 47 м2 Стильный ремонт 800 м до моря Стоимость: 83.000$…
€78,269
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
1
57 м²
18/20
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфр…
€331,158
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL