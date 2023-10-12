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Кондо в Абхазия, Грузия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 8/9
4-roomed 135 sq.m. apartment for sale on Vera, Barnov str, in new building, on the 8th floor…
€282,902
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Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
недорогая
элитная
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