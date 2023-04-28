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Аджарская Автономная Республика
1255
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11 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
201 м²
6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
193 м²
1/7 Этаж
€ 380,000
Продается квартира-дуплекс в самом престижном районе г. Тбилиси, Ваке. Квартира находиться в…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
200 м²
17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
73 м²
16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
115 м²
15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
90 м²
17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
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Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
193 м²
1/8 Этаж
€ 355,000
Квартира расположена на первом этаже 8-этажного дома в самом престижном р-не г. Тбилиси - Ва…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
144 м²
5/6 Этаж
€ 315,000
Продается 5-комнатная квартира с евроремонтом в Ваке, с лучшими видами на Тбилиси и на гору …
Квартира 6 спален
Агараки, Грузия
8 Количество комнат
250 м²
3/32 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 250 квадратных метров в комплексе Сабуртало Палас. Качественный …
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
7/8 Этаж
€ 67,806
Продается 43,8 кв.м. Квартира в комплексе Old City Panorama включает в себя жилые дома, а та…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
7/8 Этаж
€ 60,100
Продается квартира 39 кв.м с собственным двором (50 кв.м) в комплексе Old City Panorama вклю…
Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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