Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Квартиры

Квартиры с видом на море в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
1255
Тбилиси
756
Батуми
125
Самцхе-Джавахети
2
Квартира В архив
Очистить
554 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,704
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 55,550
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 4/12 Этаж
€ 40,683
Sea Hills — инвестиционный проект клубного типа, который возводится по уникальной конц…
Студия 1 комната в Гонио, Грузия
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² Количество этажей 5
€ 87,204
Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB is a new premium complex from the European Village, bein…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 22 Этаж
€ 154,714
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Realting.com
Перейти
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 3 Этаж
€ 74,106
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 17 Этаж
€ 94,678
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 15 Этаж
€ 78,562
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 14 Этаж
€ 75,227
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 17 Этаж
€ 74,997
Гостиничный жилой комплекс Wyndham Residence Batumi - ваша брендовая инвестиция.   …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 11/26 Этаж
€ 75,239
👨🏽‍💼Застройщик Mardi Holding 🌴Район Новый Батуми 🎁Объект MARDI STADIUM 🛠Год сдачи-&…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 16 Этаж
€ 155,836
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 16 Этаж
€ 143,099
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 90,796
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13 Этаж
€ 69,736
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 9 Этаж
€ 99,845
Sea Home Batumi – комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, постро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,751
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,736
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 8 Этаж
€ 101,759
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 12 Этаж
€ 93,985
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 6 Этаж
€ 71,983
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 12 Этаж
€ 57,313
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 15 Этаж
€ 54,770
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 12 Этаж
€ 53,968
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 8 Этаж
€ 50,386
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 16 Этаж
€ 45,320
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 24 Этаж
€ 211,592
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 23 Этаж
€ 207,625
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 29 Этаж
€ 196,322
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти