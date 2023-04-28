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2 113 объектов найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,704
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 56,814
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 55,550
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
23 Этаж
€ 94,615
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
16 Этаж
€ 83,624
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
7 Этаж
€ 78,538
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
10 Этаж
€ 78,973
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
13 Этаж
€ 54,933
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
11 Этаж
€ 54,825
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
17 Этаж
€ 53,256
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
6 Этаж
€ 43,512
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
21 Этаж
€ 41,925
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
17 Этаж
€ 39,319
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
5 Этаж
€ 60,440
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми. 400 метров от моря. …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
4 Этаж
€ 40,996
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми. 400 метров от моря. …
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
3 Этаж
€ 35,965
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми. 400 метров от моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
9 Этаж
€ 24,076
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми. 400 метров от моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
4 Этаж
€ 21,552
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми. 400 метров от моря. …
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
9 Этаж
€ 91,279
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
7 Этаж
€ 47,948
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
3 Этаж
€ 37,341
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
6 Этаж
€ 35,941
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
10 Этаж
€ 33,703
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
21 Этаж
€ 93,332
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
23 Этаж
€ 63,201
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
22 Этаж
€ 62,947
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
23 Этаж
€ 60,789
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
21 Этаж
€ 51,561
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
22 Этаж
€ 56,855
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
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