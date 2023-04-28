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Жильё в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
1312
Тбилиси
973
Батуми
138
Самцхе-Джавахети
2
Нижняя Карталиния
1
2 396 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,704
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 321,202
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 56,814
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 55,550
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,727
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 23 Этаж
€ 94,615
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 16 Этаж
€ 83,624
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 7 Этаж
€ 78,538
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 10 Этаж
€ 78,973
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 13 Этаж
€ 54,933
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 11 Этаж
€ 54,825
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 17 Этаж
€ 53,256
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 6 Этаж
€ 43,512
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 21 Этаж
€ 41,925
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 17 Этаж
€ 39,319
Многофункциональный комплекс под названием Intourist Residence находится в г. Батуми, прибре…
Квартира 3 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 5 Этаж
€ 60,440
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4 Этаж
€ 40,996
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3 Этаж
€ 35,965
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 9 Этаж
€ 24,076
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 4 Этаж
€ 21,552
Best Building - жилой комплекс на Новом Бульваре в Батуми.   400 метров от моря. …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м² 9 Этаж
€ 91,279
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 7 Этаж
€ 47,948
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 3 Этаж
€ 37,341
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6 Этаж
€ 35,941
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 10 Этаж
€ 33,703
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 21 Этаж
€ 93,332
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 23 Этаж
€ 63,201
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 22 Этаж
€ 62,947
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 23 Этаж
€ 60,789
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 21 Этаж
€ 51,561
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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