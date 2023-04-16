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Купить дом в Serrekunda, Гамбия

Old Yundum
16
Yundum
1
33 объекта найдено
Дом 4 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 4 спальни
Ghanatown, Гамбия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 215 м² 1/1 Этаж
€ 70,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Brufut, Гамбия
Дом 2 спальни
Brufut, Гамбия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 35,098
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Sanyang, Гамбия
Дом 4 спальни
Sanyang, Гамбия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 1/1 Этаж
€ 53,069
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Serrekunda, Гамбия
Дом 3 спальни
Serrekunda, Гамбия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 1/1 Этаж
€ 38,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м² 2/2 Этаж
€ 142,761
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 103,130
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м² 2/2 Этаж
€ 142,761
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² 2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 121,144
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Old Yundum, Гамбия
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спаленв Jambur, Гамбия
Дом 5 спален
Jambur, Гамбия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 190,087
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 141,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Ghanatown, Гамбия
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м² 2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Serrekunda, Гамбия

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