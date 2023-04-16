Купить дом в Kombo North Saint Mary, Гамбия

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Serrekunda
33
Old Yundum
16
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33 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Ghanatown, Гамбия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
215 м²
1/1 Этаж
€ 70,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Brufut, Гамбия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
1/1 Этаж
€ 35,098
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Sanyang, Гамбия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
1/1 Этаж
€ 53,069
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Serrekunda, Гамбия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
1/1 Этаж
€ 38,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
225 м²
2/2 Этаж
€ 142,761
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
2/2 Этаж
€ 103,130
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
225 м²
2/2 Этаж
€ 142,761
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Old Yundum, Гамбия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
2/2 Этаж
€ 113,938
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 121,144
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Old Yundum, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
2/2 Этаж
€ 95,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Old Yundum, Гамбия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 71,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Jambur, Гамбия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
2/2 Этаж
€ 190,087
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 141,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Ghanatown, Гамбия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
2/2 Этаж
€ 126,998
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Kombo North Saint Mary, Гамбия
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