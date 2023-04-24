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Realting.com
Гамбия
Kanifing Municipal Council
Kanifing
Квартиры
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Sukuta
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4 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/1 Этаж
€ 42,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
2/1 Этаж
€ 42,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Sukuta, Гамбия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
1/1 Этаж
€ 64,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Sukuta, Гамбия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
1/1 Этаж
€ 64,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Kanifing, Гамбия
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