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Квартиры в Kanifing, Гамбия

Sukuta
4
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 42,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня
Sukuta, Гамбия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 42,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни
Sukuta, Гамбия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 64,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни
Sukuta, Гамбия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1/1 Этаж
€ 64,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Kanifing, Гамбия

недорогая
элитная
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