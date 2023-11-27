Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Гамбия
  4. Квартиры

Квартиры в Гамбии

двухкомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+2202102278 sally.gibba@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+2202102278 sally.gibba@habita.com
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€42,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+2207779717 john.gomez@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+2202104119 rosalie.diatta@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Sukuta, Гамбия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Sukuta, Гамбия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+2202104119 rosalie.diatta@habita.com

Параметры недвижимости в Гамбии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти