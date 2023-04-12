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Купить вилла с бассейном во Франции

Метрополия Франции
763
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
730
Grasse
464
Draguignan
142
Ницца
86
Антиб
24
Валлорис
19
Окситания
16
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15 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат 405 м²
Цена по запросу
Вилла 7 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Mas-des-Cours, Франция
Вилла 4 спальни
Mas-des-Cours, Франция
5 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
14 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат
Цена по запросу
Люберон, расположенный в самом сердце природы, в живописном месте, дом площадью 260 м² + 70…
Вилла 9 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 9 спален
Mas-des-Cours, Франция
11 Количество комнат
Цена по запросу
Виллав Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Вилла 3 спальнив Франция, Франция
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
180 м²
€ 1,995,000
Прекрасная вилла в современном стиле расположена рядом с центром города, с потрясающим видом…
Вилла 14 спаленв Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
500 м²
€ 10,600,000
Роскошная вилла расположена на каннских холмах, Франция. С виллы открывается чудесный вид на…
Вилла 9 спаленв Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Вилла 4 спальнив Le Biot, Франция
Вилла 4 спальни
Le Biot, Франция
220 м²
€ 1,850,000
Современная вилла с видом на море на Лазурном берегу, Биот. Площадь – 220 кв.м., площадь уч…

Параметры недвижимости во Франции

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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