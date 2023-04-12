Купить вилла с видом на море во Франции

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Франция
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74 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 4
€ 9,700,000
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
Вилла 8 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
440 м²
€ 10,600,000
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
3 ванных комнат
400 м²
€ 9,000,000
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
400 м²
€ 12,500,000
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
500 м²
€ 10,900,000
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
350 м²
€ 2,500,000
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
Вилла 6 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 4,800,000
Трехэтажный особняк, построенный в начале ХХ столетия, с христианской церквушкой на территор…
Вилла
Франция, Франция
250 м²
€ 4,410,000
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
3 ванных комнат
310 м²
€ 2,950,000
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
Вилла 10 спален
Франция, Франция
10 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 4
€ 9,790,000
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
Вилла 10 спален
Франция, Франция
10 ванных комнат
600 м²
Количество этажей 3
€ 7,150,000
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
350 м²
€ 6,400,000
Уникальная вилла построенная по проекту голландского архитектора с красивым панорамным видом…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
2 ванных комнат
240 м²
€ 1,900,000
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
7 ванных комнат
300 м²
€ 4,789,000
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
350 м²
€ 6,500,000
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
Вилла 6 спален
Франция, Франция
6 ванных комнат
540 м²
€ 4,240,000
Большая современная вилла площадью 540 кв.м. расположена на возвышенности в Le Cannet в непо…
Вилла 5 спален
Франция, Франция
4 ванных комнат
237 м²
€ 4,575,000
Современная вилла на берегу моря с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюс, между Ка…
Вилла 7 спален
Франция, Франция
5 ванных комнат
380 м²
€ 6,400,000
Добротный дом, площадью 380 кв.м., с бассейном и хорошим участком земли 2 700 кв.м. Располож…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
€ 16,000,000
Франция Лазурный берег г.Сен-Тропе Вилла-замок в элитной резиденции-парк…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 200 м²
€ 36,000,000
Франция Лазурный берег Вилла-люкс со спуском к морю Вилла к…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
400 м²
€ 4,995,000
Франция Лазурный берег Мыс Антиб (Cap d'Antibes) Вилла в …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
700 м²
€ 22,000,000
Франция Лазурный берег Сен-Жан-Кап-Ферра Вилла-люкс с выходом …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 200 м²
€ 39,000,000
Франция Лазурный берег Сен-Жан-Кап-Ферра 2 современные виллы …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
380 м²
€ 23,000,000
Франция Лазурный берег Сен-Жан-Кап-Ферра Вилла с красивым видо…
Вилла 26 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
26 Количество комнат
3 500 м²
€ 60,000,000
Франция Лазурный берег Вильфранш-Сюр-Мер Роскошная вилла рядом…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
240 м²
€ 5,950,000
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Супер Канны! Восхитительный …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
750 м²
€ 40,000,000
Франция Лазурный берег г. Сен-Тропе (Saint-Tropez) Роскошная вилла …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
337 м²
€ 1,275,000
Франция Лазурный берег г.Канны Вилла с видом на море Уютная не…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
190 м²
€ 1,990,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Вилла с выходом в парк Небольша…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
150 м²
€ 1,895,000
Франция Лазурный берег г.Ницца Вилла в стиле "Belle Époqu…
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