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Купить вилла возле озера во Франции

Метрополия Франции
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1 объект найдено
Вилла 20 спаленв Париж, Франция
Вилла 20 спален
Париж, Франция
800 м²
€ 18,000,000
Роскошный замок с богатой историей находится в 50 км к юго-востоку от Парижа, Франция. Замок…

Параметры недвижимости во Франции

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с бассейном
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