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Купить недвижимость в Вьенна, Франция

1 объект найдено
Замок 10 спаленв Пуатье, Франция
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
700 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…

Параметры недвижимости в Вьенна, Франция

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