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Замки в Vichy, Франция

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1 объект найдено
Замок 30 комнат в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
€ 12,600,000

Параметры недвижимости в Vichy, Франция

с видом на горы
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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