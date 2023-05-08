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Жильё в Vichy, Франция

1 объект найдено
Замок 30 комнат в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
€ 12,600,000

Параметры недвижимости в Vichy, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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