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Замки в Versailles, Франция

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1 объект найдено
Замок в Версаль, Франция
Замок
Версаль, Франция
Площадь 1 100 м²
Версаль, 30 минут от Парижа (19 км) Исторический замок начала XIX века на территории…
€9,80 млн

Параметры недвижимости в Versailles, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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