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Квартиры в Veigy-Foncenex, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€522,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€371,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€520,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€510,000
Квартира 4 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€493,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€387,000
Квартира 3 комнаты в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€402,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€522,000
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 4 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€487,000
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой в Veigy-Foncenex, Франция
Квартира 3 комнаты с кредитом / ипотекой
Veigy-Foncenex, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023НОВАЯ роскошная РЕЗИДЕНЦИЯ в самом центре Вейги-Фонсенекс,…
€387,000

Параметры недвижимости в Veigy-Foncenex, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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