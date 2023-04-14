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Купить недвижимость с видом на море в Вар, Франция

Draguignan
154
Сен-Рафаэль
4
Brignoles
2
Рокбрюн-сюр-Аржан
2
Toulon
1
Фрежюс
1
2 объекта найдено
Домв Meounes-les-Montrieux, Франция
Дом
Meounes-les-Montrieux, Франция
4 м²
€ 890,000
Прекрасный дом расположен в местечке Сан Агнес, Лазурный берег, неподалеку от Монако. Дом п…
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
450 м²
€ 29,000,000
Эта потрясающая вилла находится в престижном охраняемом жилом комплексе неподалеку от пляжей…

Параметры недвижимости в Вар, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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