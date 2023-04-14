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Купить дом в Вар, Франция

Draguignan
142
Сен-Рафаэль
4
Brignoles
2
Рокбрюн-сюр-Аржан
2
Toulon
1
Фрежюс
1
145 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Сент-Максим, Франция
Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат 180 м²
€ 2,995,000
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
Вилла 10 спаленв Гримо, Франция
Вилла 10 спален
Гримо, Франция
540 м²
€ 3,074,000
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
196 м²
€ 6,800,000
В Сен-Тропе эта провансальская бастида на продажу с садом площадью 8336 м ² предлагает типич…
Вилла 6 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
290 м²
€ 5,900,000
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
Вилла 3 спальнив Сен-Тропе, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Тропе, Франция
120 м²
€ 3,300,000
Расположенный в самом центре деревни Сен-ТЭГ1> Тропе в одном из самых востребованных районов…
Вилла 6 спаленв Гримо, Франция
Вилла 6 спален
Гримо, Франция
1 ванных комнат 284 м²
€ 11,000,000
Великолепная прибрежная недвижимость в Гримо с панорамным видом на море и Сен-Тропе. Больша…
Вилла 3 спальнив Гримо, Франция
Вилла 3 спальни
Гримо, Франция
1 ванных комнат 100 м²
€ 892,500
ГРИМАУД: ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА БЛИЖАЙШИМИ ПЛЯЖАМИ И ГОЛЬФом БЕЙВАЛЛОНА: Эта вилла в провансальс…
Вилла 4 спальнив Монтору, Франция
Вилла 4 спальни
Монтору, Франция
230 м²
€ 880,000
Расположенная в домене, красивая провансальская вилла отремонтирована со вкусом, предлагает …
Вилла 7 спаленв Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 7 спален
Сен-Рафаэль, Франция
240 м²
€ 2,550,000
Семейная вилла с видом на залив расположена в самом центре частного района, всего в 2 минута…
Вилла 3 спальнив Сент-Максим, Франция
Вилла 3 спальни
Сент-Максим, Франция
267 м²
€ 2,650,000
Красивая вилла с доминирующим видом на поле для гольфа, природой и видом на залив Сен-Тропе,…
Вилла 7 спаленв La Garde-Freinet, Франция
Вилла 7 спален
La Garde-Freinet, Франция
2 ванных комнат 240 м²
€ 1,275,000
Очаровательный сухой каменный дом на 13 500 м ² земли с большим бассейном с занавеской, дом …
Вилла 5 спаленв Гримо, Франция
Вилла 5 спален
Гримо, Франция
250 м²
€ 2,800,000
Гримо, окруженный пышной зеленью, продается провансальской бастидой с видом на сельскую мест…
Вилла 5 спаленв Сент-Максим, Франция
Вилла 5 спален
Сент-Максим, Франция
311 м²
€ 5,500,000
Роскошная вилла в Ste Maxime с великолепным видом на море, доступная для продажи. Этот семей…
Вилла 6 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
310 м²
€ 5,250,000
Если вы ищете новый дом, с красивыми объемами, с качественной отделкой, в красивом месте в с…
Вилла 2 спальнив Раматюэль, Франция
Вилла 2 спальни
Раматюэль, Франция
120 м²
€ 1,485,000
Совместное использование этого редкого и элегантного деревенского дома, предлагающего жилую …
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
335 м²
€ 8,480,000
Дом с потенциалом с его многочисленными террасами в пышном саду для продажи в Les Parcs de S…
Вилла 4 спальнив Гасен, Франция
Вилла 4 спальни
Гасен, Франция
244 м²
€ 4,750,000
В центре потрясающей частной территории ок. Этот великолепный бастид площадью 244 кв.м площа…
Вилла 6 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Тропе, Франция
230 м²
€ 5,830,000
Хорошо сохранившийся адрес этой виллы, расположенной в Парке де ла Мут, в непосредственной б…
Вилла 6 спаленв Гримо, Франция
Вилла 6 спален
Гримо, Франция
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,295,000
Исключительный! Деревенский дом около 200 м ², который неоднократно посещался известными ист…
Вилла 6 спаленв Кальян, Франция
Вилла 6 спален
Кальян, Франция
300 м²
€ 1,350,000
Большой семейный дом разделен на два крыла на 6 спален на 300 м жилой площади. Расположенный…
Вилла 4 спальнив Гримо, Франция
Вилла 4 спальни
Гримо, Франция
277 м²
€ 6,900,000
Расположение почти на воде, уникальное место на воде, с видом на залив Сен-Тропе в качестве …
Вилла 4 спальнив Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
264 м²
€ 2,862,000
Les Issambres, известный своим качеством жизни и невероятным видом на море, представляет соб…
Вилла 6 спаленв Кавалер-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
250 м²
€ 2,990,000
Идеальное расположение в частном владении для этой роскошной современной виллы площадью 250 …
Вилла 10 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 10 спален
Раматюэль, Франция
690 м²
€ 9,500,000
В Раматюэль, очень живописная деревня, расположенная в 30 км от автомагистрали и всего в 44 …
Вилла 5 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 5 спален
Раматюэль, Франция
360 м²
€ 7,950,000
Семейная вилла, доступная для продажи в Раматюэль, предлагает великолепный беспрепятственный…
Вилла 5 спаленв Раматюэль, Франция
Вилла 5 спален
Раматюэль, Франция
282 м²
€ 3,950,000
В Раматюэль, в районе Пампелон, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, продается вилла 282 м…
Вилла 1 спальняв Раматюэль, Франция
Вилла 1 спальня
Раматюэль, Франция
73 м²
€ 958,000
Ramatuelle, в самом центре деревни, очаровательный и отремонтированный дом с прекрасным пано…
Вилла 7 спаленв Файанс, Франция
Вилла 7 спален
Файанс, Франция
882 м²
€ 5,900,000
В Файенс, престижный загородный дом на продажу ( 882 м ², включая 532 м ² легальной жилой пл…
Вилла 5 спаленв Гримо, Франция
Вилла 5 спален
Гримо, Франция
327 м²
€ 3,250,000
Продается вилла 327 м ² в Гримо. Эта нео-провансальская вилла, расположенная недалеко от цен…
Вилла 4 спальнив Фрежюс, Франция
Вилла 4 спальни
Фрежюс, Франция
135 м²
€ 1,700,000
Сент-Айгульф, приморская вилла ( 135 м ² ) доступна для продажи. Расположенный недалеко от ц…

Параметры недвижимости в Вар, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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