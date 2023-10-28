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Дома в Валлорис, Франция

виллы
19
19 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
€2,59 млн
Вилла 6 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Our agency proposes for sale this beautiful villa with a large living room with open kitchen…
€4,70 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
In a residential area of Golfe-Juan, only 10 minutes drive from Cannes and Cap d'Antibes, ra…
€1,59 млн
Вилла 5 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 5
Площадь 265 м²
Our agency proposes for sale on the heights of Golfe-Juan, this beautifully refurbished vill…
€3,25 млн
Вилла 5 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 5
Tastefully restored bastide dating from the 18th century on a private estate of almost 6000s…
€3,95 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Discover for sale this charming house built in 1952 with a 900 m² garden and 3 terraces, ava…
€1,99 млн
Вилла 6 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 6
Площадь 268 м²
Sole agent. This magnificent family villa located in a gated domain halfway between Cannes a…
€2,29 млн
Вилла 6 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 6
Площадь 249 м²
Sole agent. In a gated domain located a few minutes from Cannes and Antibes, beautiful villa…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Our agency proposes for sale this villa ideally located at only 20 minutes walking from the …
€1,59 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this beautiful sea view villa…
€2,20 млн
Вилла 5 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
On the heights of Golfe Juan, on the Mauruches Superiors, residents enjoy a panoramic view o…
€6,49 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you on the heights of Golfe Juan …
€2,65 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes for sale this lovely villa, ide…
€1,99 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers a villa of 350m² with stunning vi…
€1,53 млн
Вилла 5 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you on the heights of Golfe Juan,…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 3 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Golfe Juan, in a residential area near the city center, wonderful belle epoque villa with op…
€4,50 млн
Вилла 6 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Close to the beaches, near harbor and shops, and 10 minutes from Cannes, property 350 sqm wi…
€4,30 млн
Вилла 4 спальни в Golfe-Juan, Франция
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Charming property including a main house of 300 m² comprising four bedrooms and four bathroo…
€3,78 млн
Вилла 7 спален в Golfe-Juan, Франция
Вилла 7 спален
Golfe-Juan, Франция
Количество спален 7
Площадь 730 м²
Our agency offers this New Californian style villa, from July 2015 The villoffers 730 sq m o…
€13,00 млн
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