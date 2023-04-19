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Купить замок в Труа, Франция

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1 объект найдено
Замок 6 спаленв Saint-Germain, Франция
Замок 6 спален
Saint-Germain, Франция
450 м²
€ 5,040,000
Этот чудесный замок находится в городке Сен-Жермен-ан-Ле, департамент Ивелин, Франция. Потр…

Параметры недвижимости в Труа, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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