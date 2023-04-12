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Купить таунхаус с видом на море во Франции

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
230 м²
€ 1,525,000
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…

Параметры недвижимости во Франции

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