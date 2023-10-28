Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Франция
  4. Tours
  5. Виллы

Виллы в Tours, Франция

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальни в Мужен, Франция
Квартира 4 спальни
Мужен, Франция
Количество спален 4
Площадь 231 м²
С видом на юг и панорамным видом на море, в самом сердце Валь-де-Мужен и его магазинов, в зд…
€2,13 млн
Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€301,251
Квартира в Lyon, Франция
Квартира
Lyon, Франция
Площадь 99 м²
SEQUENCIA Vous faire gagner en qualité de vie, c'est ça l'esprit Spirit Dans cette ville …
€667,460
Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€213,700
Вилла 5 спален в Ницца, Франция
Вилла 5 спален
Ницца, Франция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Beautiful villa of about 230 sqm in Tuscan style of the 30's with a stunning sea view on the…
€3,49 млн
Квартира в Нантер, Франция
Квартира
Нантер, Франция
Площадь 72 м²
CARACT'R NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétaire …
€531,897
Квартира 3 комнаты в Hayange, Франция
Квартира 3 комнаты
Hayange, Франция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024Откройте для себя наш новый адрес в Тервиле. Идеально расп…
€203,345
Квартира в Париж, Франция
Квартира
Париж, Франция
Площадь 297 м²
Этаж 5
Франция г.Париж, 16 округ   Апартаменты на авеню Виктора Гюго  …
€3,66 млн
Квартира 1 спальня с мебелью, с отоплением, с инфраструктурой в Париж, Франция
Квартира 1 спальня с мебелью, с отоплением, с инфраструктурой
Париж, Франция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Великолепная квартира площадью 57 кв. м расположена в самом сердце квартала Сан Жермен Де П…
€1,03 млн
Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,58 млн
Квартира 4 комнаты в Монпелье, Франция
Квартира 4 комнаты
Монпелье, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
€432,107
Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024  Откройте для себя Chapitre II, вашу новую исключительную…
€590,264

Параметры недвижимости в Tours, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти