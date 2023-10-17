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Квартиры в Туркуэн, Франция

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27 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€210,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€165,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€149,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€171,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€157,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€155,000
Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€161,000
Квартира 3 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€206,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€228,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€230,000
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€157,000
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€159,000
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€153,000
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€157,000
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€200,000
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€201,000
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€198,000
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€131,000
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€206,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€226,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€230,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€228,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€228,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€227,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€225,000
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€227,000
Квартира 5 комнат в Туркуэн, Франция
Квартира 5 комнат
Туркуэн, Франция
Комнаты 5
Площадь 111 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ЗДЕСЬ    На краю…
€382,000

Параметры недвижимости в Туркуэн, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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