Купить таунхаус в Thiers, Франция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 спаленв Dorat, Франция
Таунхаус 6 спален
Dorat, Франция
10 Количество комнат 340 м²
Цена по запросу
В известном своим великолепном собором городке Ле Дора, с развитой инфраструктурой, красивый…

Параметры недвижимости в Thiers, Франция

рядом с пляжем
недорогая
элитное
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