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Купить вилла в Тарб, Франция

Тарб
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4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Тарб, Франция
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Lacassagne, Франция
Вилла 3 спальни
Lacassagne, Франция
6 Количество комнат 216 м²
Цена по запросу
В самом сердце милой деревни, в 4 минутах к западу от Тарба, комплекс недвижимости, состоящи…
Вилла 5 спаленв Lacassagne, Франция
Вилла 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат
Цена по запросу
Вилла 240 кв.м. жилой площади, построенная по проекту архитектора с великолепным парком 2300…
Вилла 5 спаленв Vic-en-Bigorre, Франция
Вилла 5 спален
Vic-en-Bigorre, Франция
10 Количество комнат 240 м²
Цена по запросу
Эта прекрасная вилла площадью более 240 м², расположенная в 20 минутах к северу от Тарба, со…

Параметры недвижимости в Тарб, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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