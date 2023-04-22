Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Приморская-Сена
  5. Особняки

Особняки в Приморская-Сена, Франция

Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
198 м²
€ 4,574,236
Идеальное расположение недалеко от Монако в самом сердце Кап-Мартена в тихом районе для этой…
Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
2 ванных комнат 130 м²
€ 1,680,935
In Nice Cimiez, we offer this ground floor apartment with a wide view on the sea on the Baie…
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
95 м²
€ 894,691
Captivating apartment, built in 2017, for sale in the high demand area of Beausoleil. Overlo…
Квартира в Limoges, Франция
Квартира
Limoges, Франция
59 м²
€ 205,043
VUE LAC En bordure de la forêt de Rougeau, Savigny-le-Temple profite d'un très bel environne…
Вилла 3 спальни в Шатонёф-Грас, Франция
Вилла 3 спальни
Шатонёф-Грас, Франция
248 м²
€ 3,569,728
Этот исключительный модернистский дом архитектора, вдохновленный Ле Корбюзье в Chateauneuf G…
Вилла 6 спален в Вальбонн, Франция
Вилла 6 спален
Вальбонн, Франция
300 м²
€ 2,665,999
Рядом с Вальбонном: Индивидуальный агент, расположенный в тихом, востребованном жилом районе…
Пентхаус 4 спальни в Ницца, Франция
Пентхаус 4 спальни
Ницца, Франция
3 ванных комнат 318 м²
€ 4,512,374
Солнечный юг Франции ярко освещает богатство региона. Область, известная как Прованс-Альпы-Л…
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
200 м²
€ 2,010,861
Исключительные апартаменты рядом с центром Биарриц. Жилая площадь занимает примерно 200 кв. …
Квартира 2 комнаты в Schiltigheim, Франция
Квартира 2 комнаты
Schiltigheim, Франция
2 Количество комнат 48 м²
€ 176,010
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 В самом сердце города предлагаем апартаменты от 2 до…
Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
4 Количество комнат 91 м²
€ 329,339
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
Вилла 4 спальни в Гримо, Франция
Вилла 4 спальни
Гримо, Франция
300 м²
€ 2,394,881
A beautiful old mas, entirely renovated, originally a watermill and situated by the edge of…
Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2 Количество комнат 67 м²
€ 205,043
Les Terrasses du Touch La Résidence Les Terrasses du Touch propose 80 LOGEMENTS, du 2 au 5 p…

Параметры недвижимости в Приморская-Сена, Франция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти