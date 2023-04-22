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Жильё в Приморская-Сена, Франция

Гавр
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
3 Количество комнат 65 м²
€ 334,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 5 комнат в Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
5 Количество комнат 115 м²
€ 648,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…
Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 214,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от…

Параметры недвижимости в Приморская-Сена, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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