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Жильё в Сарта, Франция

Ле Ман
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3 объекта найдено
Замок 31 спальня в Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня
Ле Ман, Франция
56 Количество комнат
Цена по запросу
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Замок 15 спален в Ле Ман, Франция
Замок 15 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 2,900,000
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
Замок 13 спален в Ле Ман, Франция
Замок 13 спален
Ле Ман, Франция
800 м²
€ 1,980,000
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…

Параметры недвижимости в Сарта, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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