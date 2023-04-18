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Купить недвижимость в Сен-Рафаэль, Франция

4 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 7 спален
Сен-Рафаэль, Франция
240 м²
€ 2,550,000
Семейная вилла с видом на залив расположена в самом центре частного района, всего в 2 минута…
Вилла 3 спальнив Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
210 м²
€ 1,798,000
Close to Cannes : situated right across the sea within walking distance to the beach, beauti…
Вилла 8 спаленв Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 8 спален
Сен-Рафаэль, Франция
390 м²
€ 3,780,000
Exceptional south-facing mansion, overlooking the Bay of Agay and offering a view from the E…
Вилла 6 спаленв Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Рафаэль, Франция
430 м²
€ 13,700,000
Exceptional waterfront property completely renovated, consisting of a main house with 4 suit…
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