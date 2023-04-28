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Замки в Сен-Мартен (Франция), Франция

Сен-Мартен (Франция)
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2 объекта найдено
Замок 24 спальни в Сен-Мартен (Франция), Франция
Замок 24 спальни
Сен-Мартен (Франция), Франция
2 100 м²
€ 3,150,000
Исторический замок расположен в Верноне, в 75 км к западу от Парижа. Долина Сены славится св…
Замок 24 спальни в Сен-Мартен (Франция), Франция
Замок 24 спальни
Сен-Мартен (Франция), Франция
2 100 м²
€ 3,180,000
Великолепный замок расположен рядом с небольшим городком Вернон, всего в 75 км к западу от Парижа.

Параметры недвижимости в Сен-Мартен (Франция), Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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