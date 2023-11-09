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Замки в Saint-Germain-en-Laye, Франция

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1 объект найдено
Замок с двором в Chatou, Франция
Замок с двором
Chatou, Франция
Площадь 1 200 м²
Округ Парижа. Редкое имение в прекрасном состоянии, принадлежащее семье – владельцу компа…
€4,80 млн

Параметры недвижимости в Saint-Germain-en-Laye, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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