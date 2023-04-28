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Виллы в Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
264 м²
€ 2,862,000
Les Issambres, известный своим качеством жизни и невероятным видом на море, представляет соб…
Вилла 4 спальни в Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
Вилла 4 спальни
Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
120 м²
€ 1,095,000
Beautiful villa renovated in 2019 with panoramic sea view on 600m ² of garden with heated sw…
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