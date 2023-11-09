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Квартиры в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
€267,000
Realting.com
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