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Дома в Rochechouart, Франция

замки
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шале
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9 объектов найдено
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошный особняк расположен в регионе Коньяк, Франция. Дом находится между Жарнаком и Руилл…
€988,000
Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 2 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 2
Площадь 650 м²
Уникальный замок расположен в 20 км к югу от Ангулема, регион Коньяк, Франция. Старинный зам…
€2,45 млн
Шале 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 5
Площадь 900 м²
Превосходный особняк расположен недалеко от города Коньяк, регион Шаранта, Франция. Особняк …
€2,05 млн
Шале 43 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Шале 43 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 000 м²
Фантастическое шато расположено на берегу реки Шаранта в пригороде Коньяка, Франция. Роскошн…
€1,59 млн
Замок 15 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 15
Площадь 1 000 м²
Величественный замок расположен на берегу реки в городе Коньяк, Франция. Шато 16 века площад…
€9,45 млн
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 13
Площадь 1 255 м²
Роскошный замок, построенный в 1880 году, расположен на берегу реки Шаранта, в городе Коньяк…
€3,95 млн
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 255 м²
Исключительный замок 19 века расположен в тихом районе удивительно красивого города Шаранте.…
€3,95 млн
Замок 43 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 43 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 43
Площадь 3 200 м²
Впечатляющий замок 19го века с прекрасным видом на Шаранту расположен около Коньяка, Франция…
€1,59 млн
Замок 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Cognac-la-Foret, Франция
Замок 8 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Cognac-la-Foret, Франция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Небольшой замок построен в самом сердце провинции Коньяк, среди холмов и виноградников, расп…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Rochechouart, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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