Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Иль и Вилен
  5. Ренн
  6. Замки

Купить замок в Ренн, Франция

Ренн
1
Замок В архив
Очистить
1 объект найдено
Замок 8 спаленв Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
8 ванных комнат
€ 1,000,000
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань &nd…

Параметры недвижимости в Ренн, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти