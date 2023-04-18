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Купить квартиру в Ренн, Франция

Ренн
4
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Ренн, Франция
Квартира 1 комната
Ренн, Франция
1 Количество комнат 25 м²
€ 179,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 350,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 361,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…
Квартира 4 комнатыв Ренн, Франция
Квартира 4 комнаты
Ренн, Франция
4 Количество комнат 84 м²
€ 371,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023Брошюра Impul о Ренне     РЕНН, привлекательная столица Бр…

Параметры недвижимости в Ренн, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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