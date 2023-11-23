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Жильё в Восточные Пиренеи, Франция

6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Перпиньян, Франция
Квартира 3 комнаты
Перпиньян, Франция
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2022 В самом центре города, напротив железнодорожного вокзала …
€198,000
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Квартира 3 комнаты в Перпиньян, Франция
Квартира 3 комнаты
Перпиньян, Франция
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022 В самом центре города, напротив железнодорожного вокзала …
€209,900
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом
Canet-Plage, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
€404,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом
Canet-Plage, Франция
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
€474,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом
Canet-Plage, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
€484,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом в Canet-Plage, Франция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с пирсом
Canet-Plage, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Вид на море, приезжайте и живите в исключительном месте …
€454,000
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Параметры недвижимости в Восточные Пиренеи, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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