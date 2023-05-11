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Таунхаусы с видом на море в Атлантические Пиренеи, Франция

Байонна
3
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1 объект найдено
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
€ 1,525,000

Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция

недорогая
элитная
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