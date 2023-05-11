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Дома с видом на море в Атлантические Пиренеи, Франция

Байонна
11
4 объекта найдено
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
€ 1,525,000
Дом 3 спальни в Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
€ 1,580,000
Дом 4 спальни в Биарриц, Франция
Дом 4 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
€ 1,695,000
Дом 5 спален в Англет, Франция
Дом 5 спален
Англет, Франция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
€ 1,390,000

Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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