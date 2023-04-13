Купить вилла в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

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Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
1 ванных комнат
180 м²
€ 2,995,000
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
€ 4,200,000
Ссылка. 052022-005 Для тех, кто ищет французское очарование, это оно. Этот фермерский дом ок…
Вилла 5 спален
Канны, Франция
573 м²
€ 4,950,000
REF: 062022-008. Эта поразительная современная вилла Mid Century предлагает захватывающий ви…
Вилла 10 спален
Гримо, Франция
540 м²
€ 3,074,000
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
196 м²
€ 6,800,000
В Сен-Тропе эта провансальская бастида на продажу с садом площадью 8336 м ² предлагает типич…
Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
290 м²
€ 5,900,000
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
200 м²
€ 2,590,000
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
Вилла 6 спален
Ле-Канне, Франция
570 м²
€ 2,950,000
В тихом и зеленом районе Ле Канне, новая современная вилла площадью более 500 м2 с великолеп…
Вилла 6 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
215 м²
€ 1,390,000
Этот великолепный отель площадью 220 кв.м, идеально расположенный в зеленом месте, в тихом м…
Вилла
Ницца, Франция
300 м²
€ 7,900,000
В самом сердце Ниццы Мон - Борон, сказочная недвижимость, построенная известным архитектором…
Вилла 5 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
382 м²
€ 5,900,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ. Этот современный отель, недавно построенный на участке площадью около 30…
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
178 м²
€ 1,295,000
Единственный агент. Очаровательные отремонтированные деревенские дома с внешним двором. …
Вилла 7 спален
Мужен, Франция
390 м²
€ 5,500,000
Единственный агент. Этот очень элегантный отель был построен известным архитектором Андреем …
Вилла 3 спальни
Мужен, Франция
150 м²
€ 815,000
Очаровательная вилла на плоском участке земли более 1400 кв.м у ворот Канн. Дом состоит…
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
290 м²
€ 1,850,000
Эта недавно построенная вилла в нео-провансальском стиле с высококачественными удобствами ид…
Вилла 3 спальни
Канны, Франция
220 м²
€ 2,968,000
На высотах Круа де Гар с панорамным видом на море, исключительная угловая квартира ок. 220 к…
Вилла 3 спальни
Сен-Тропе, Франция
120 м²
€ 3,300,000
Расположенный в самом центре деревни Сен-ТЭГ1> Тропе в одном из самых востребованных районов…
Вилла 5 спален
Рокфор-ле-Пен, Франция
220 м²
€ 1,390,000
Расположен в тихом жилом районе, красивая вилла с открытым видом и юго-западная экспозиция, …
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
140 м²
€ 1,260,000
Типичный Ниццкий дом с большим шармом, расположенный в самом красивом районе деревни Сен-Пол…
Вилла 6 спален
Гримо, Франция
1 ванных комнат
284 м²
€ 11,000,000
Великолепная прибрежная недвижимость в Гримо с панорамным видом на море и Сен-Тропе. Больша…
Вилла 3 спальни
Гримо, Франция
1 ванных комнат
100 м²
€ 892,500
ГРИМАУД: ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА БЛИЖАЙШИМИ ПЛЯЖАМИ И ГОЛЬФом БЕЙВАЛЛОНА: Эта вилла в провансальс…
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
216 м²
€ 1,550,000
Этот роскошный отель расположен в красивом месте в Антибе. Из него открывается великолепный …
Вилла 4 спальни
Saint-Jeannet, Франция
197 м²
€ 1,950,000
Saint - Жаннет - это деревня, расположенная в департаменте Приморские Альпы, в регионе Прова…
Вилла 7 спален
Канны, Франция
480 м²
€ 4,950,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту великолепную нед…
Вилла 4 спальни
Монтору, Франция
230 м²
€ 880,000
Расположенная в домене, красивая провансальская вилла отремонтирована со вкусом, предлагает …
Вилла 4 спальни
Ле-Тинье, Франция
304 м²
€ 3,290,000
Единственный агент: эта уникальная и удивительно частная резиденция находится в щедром парке…
Вилла 3 спальни
Ницца, Франция
270 м²
€ 2,890,000
Превосходная современная вилла с высококачественными удобствами, спроектированная архитектор…
Вилла 4 спальни
Муан-Сарту, Франция
200 м²
€ 2,350,000
Этот очаровательный провансальский мас находится на полпути между деревнями Вальбон, Мужен и…
Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
260 м²
€ 1,890,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Эта превосходная вилла, спроектированная архитектором, с современными л…
Вилла 5 спален
Ле-Канне, Франция
270 м²
€ 1,990,000
ЕДИНСТВЕННЫЙ АГЕНТ - Идеально расположенный в самом жилом районе Ле Канне, недалеко от ратуш…
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Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
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