Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции

Купить недвижимость с бассейном в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Grasse
832
Draguignan
154
Ницца
154
Антиб
26
Валлорис
23
Avignon
7
Marseille
7
Apt
4
Показать больше
14 объектов найдено
Дом 10 комнатв Le Thor, Франция
Дом 10 комнат
Le Thor, Франция
10 Количество комнат 580 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Дом 6 спаленв Merindol, Франция
Дом 6 спален
Merindol, Франция
13 Количество комнат
Цена по запросу
Это великолепное поместье, расположенное в самом сердце Южного Люберона, в исключительном м…
Дом 3 спальнив Goult, Франция
Дом 3 спальни
Goult, Франция
10 Количество комнат
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, недалеко от города Апт, красивая усадьба, состоящая из 3 основных …
Дом 10 спаленв Goult, Франция
Дом 10 спален
Goult, Франция
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Люберон, великолепный туристический комплекс, расположенный в парке площадью 2,5 га, в бывш…
Дом 13 спаленв Goult, Франция
Дом 13 спален
Goult, Франция
26 Количество комнат 63 251 м²
Цена по запросу
В самом сердце Люберона, в исключительном месте с панорамным видом на долину Апт и плато Ал…
Виллав Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
250 м²
€ 2,150,000
Превосходная каменная вилла в Мужене, Лазурный берег. Площадь дома – 250 кв.м., имеется 4 с…
Дом 4 спальнив Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Вилла 14 спаленв Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 9 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спаленв Канны, Франция
Вилла 5 спален
Канны, Франция
500 м²
€ 10,600,000
Роскошная вилла расположена на каннских холмах, Франция. С виллы открывается чудесный вид на…
Вилла 9 спаленв Канны, Франция
Вилла 9 спален
Канны, Франция
600 м²
€ 12,000,000
Роскошная вилла в стиле нео провансаль в Каннах. Площадь дома – 600 кв.м., площадь участка …
Квартира 3 спальнив Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
110 м²
€ 980,000
Великолепные апартаменты с видом на море и острова в Каннах.  Площадь -  110 кв.м., в доме …

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти