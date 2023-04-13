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Купить недвижимость с видом на море в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Grasse
832
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154
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52 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Эз, Франция
Квартира 2 спальни
Эз, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/7 Этаж
€ 429,000
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
Квартира 2 спальнив Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 3/7 Этаж
€ 480,000
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Мон…
Квартира 2 комнатыв Эз, Франция
Квартира 2 комнаты
Эз, Франция
2 Количество комнат 52 м²
€ 487,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2021  Между Ниццей и Монако, с видом на полуостров Сен-Жан-Кап…
Квартира 2 спальнив Кап-д’Ай, Франция
Квартира 2 спальни
Кап-д’Ай, Франция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 1,590,000
Квартира 100 м² на подъезде к Монако с террасой на крыше 130 м². В квартире только…
Квартира 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 598,500
Большая трехкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер. Просторная гостиная с открытой об…
Квартира 1 спальняв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 315,000
Двухкомнатная квартира в центре Вильфранш-сюр-Мер, полностью отремонтированная, 60м². 4…
Вилла 4 спальнив Канны, Франция
Вилла 4 спальни
Канны, Франция
118 м²
€ 653,000
Особняк расположен в секторе Круа-де-Гард, Канны. Дом находится в спокойном, небольшом кондо…
Квартирав Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
160 м²
€ 1,380,000
Шикарные апартаменты с видом на море, острова и горы в Каннах. Площадь – 160 кв.м., площадь…
Виллав Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
5 м²
€ 2,650,000
Восхитительная вилла с панорамным видом на море расположена в престижном районе в  Вильфран…
Виллав Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
4 м²
€ 2,500,000
Прекрасная вилла расположена в элитном жилом районе Калифорни, Канны, Франция. Вилла была по…
Домв Meounes-les-Montrieux, Франция
Дом
Meounes-les-Montrieux, Франция
4 м²
€ 890,000
Прекрасный дом расположен в местечке Сан Агнес, Лазурный берег, неподалеку от Монако. Дом п…
Виллав Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
4 м²
€ 1,250,000
Очаровательная вилла с панорамным видом на море расположена в Ницце, Франция. На вилле есть …
Виллав Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
4 м²
€ 1,190,000
Элегантная вилла в средиземноморском стиле расположена в Ницце, Франция. Двухэтажная вилла с…
Квартирав Теуль-сюр-Мер, Франция
Квартира
Теуль-сюр-Мер, Франция
2 м²
€ 490,000
Роскошный апартамент с видом на море расположен в городе Теуль-сюр-Мер на Лазурном Берегу Фр…
Шале 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Шале 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
160 м²
€ 880,000
Старинный особняк 1800 года постройки расположен в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Из ок…
Дом 4 спальнив Канны, Франция
Дом 4 спальни
Канны, Франция
600 м²
€ 5,000,000
Потрясающий дом с видом на море в Каннах. Площадь – 600 кв.м., в доме имеется 4 спальни, 3 …
Дом 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Дом 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
220 м²
€ 6,600,000
Элегантный дом расположен в спокойном районе в Сен Жан Кап Ферра, Лазурный берег. Площадь д…
Дом 5 спаленв Ла-Тюрби, Франция
Дом 5 спален
Ла-Тюрби, Франция
450 м²
€ 1,400,000
Красивый дом в средиземноморском стиле расположен в Ла Тюрби, в регионе Прованс, Франция. Пл…
Вилла 14 спаленв Канны, Франция
Вилла 14 спален
Канны, Франция
1 100 м²
€ 35,000,000
Роскошная современная вилла расположена на холме в Каннах, Франция. На вилле, площадью 1100 …
Вилла 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
1 860 м²
€ 19,000,000
Современная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Площадь виллы составляет 380 кв.…
Вилла 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
300 м²
€ 25,000,000
Великолепная вилла расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Спокойный зеленый район. На дву…
Вилла 4 спальнив Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 4 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
700 м²
€ 39,000,000
Роскошная резиденция расположена на возвышении в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Собственность с…
Вилла 9 спаленв Вальбонн, Франция
Вилла 9 спален
Вальбонн, Франция
716 м²
€ 22,850,000
На территории роскошного поместья находится главный дом с гостевыми апартаментами, часовня,…
Вилла 5 спаленв Сен-Тропе, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
450 м²
€ 29,000,000
Эта потрясающая вилла находится в престижном охраняемом жилом комплексе неподалеку от пляжей…
Вилла 6 спаленв Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 6 спален
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
450 м²
€ 20,000,000
Изысканная белая вилла с потрясающим видом на море в Вильфранш-сюр-мер. Площадь – 450 кв.м.…
Вилла 5 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 5 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
300 м²
€ 18,000,000
Роскошная вилла расположена в красивом районе в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Вилла находится …
Вилла 6 спаленв Эз, Франция
Вилла 6 спален
Эз, Франция
600 м²
€ 35,000,000
Потрясающая резиденция расположена на холмах коммуны Эз, на юго-востоке Франции в регионе Пр…
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
1 000 м²
€ 32,000,000
Исключительный особняк расположен на побережье в Каннах, Франция. В доме площадью 1000 кв.м …
Вилла 7 спаленв Канны, Франция
Вилла 7 спален
Канны, Франция
1 400 м²
€ 25,000,000
Восхитительная вилла расположена в престижном районе Нижняя Калифорния в Каннах, Франция. Ви…
Вилла 8 спаленв Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Вилла 8 спален
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
420 м²
€ 17,500,000
Эксклюзивная вилла расположена в сердце Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция. Жилая площадь виллы сост…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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